В Киевской области силы ПВО работают по вражеским БпЛА — ОВА

Жителей области призывают находиться в безопасных местах.
В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным беспилотникам.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
В сообщении указывается, что в воздушном пространстве области были зафиксированы беспилотники.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности" — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ мощно атаковала Хмельнитчину дронами и ракетами.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали "Шахедами" Ровенскую область.
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