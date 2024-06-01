В Киевской области силы ПВО работают по вражеским БпЛА — ОВА

В Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским ударным беспилотникам.

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Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

В сообщении указывается, что в воздушном пространстве области были зафиксированы беспилотники.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ мощно атаковала Хмельнитчину дронами и ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали "Шахедами" Ровенскую область.

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