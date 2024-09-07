В Киевской области силы ПВО сработали по вражеских БПЛА — КОВА

Местные жители призывали находиться в безопасных местах.
В Киевской области против вражеских беспилотников сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
В сообщении местные жители призвали находиться в безопасных местах.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении КОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Львовщине произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.
Читайте также:
- Лукашенко приказал сбивать "Шахеды" на своей территории: с чем это связано
- Атака "Шахедами" по Киевщине: в ОВА сообщили о последствиях
- На Львовщине система ПВО сработала по враждебным БПЛА — ОВА