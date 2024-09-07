В Киевской области силы ПВО сработали по вражеских БПЛА — КОВА

В Киевской области против вражеских беспилотников сработали силы противовоздушной обороны.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

В сообщении местные жители призвали находиться в безопасных местах.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении КОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Львовщине произошло возгорание в результате падения обломков БПЛА.

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