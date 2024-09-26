В Киевской области силы ПВО сработали по вражеским беспилотникам — КОВА

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
В Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
В сообщении указывается, что по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что обломки российского дрона снова нашли в Румынии.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила ракетами и дронами.
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