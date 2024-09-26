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В Киевской области силы ПВО сработали по вражеским беспилотникам — КОВА

В Киевской области силы ПВО сработали по вражеским беспилотникам — КОВА

Силы ПВО сработали в Киевской области / Фото: Associated Press

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.

В Киевской области было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

В сообщении указывается, что по враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что обломки российского дрона снова нашли в Румынии.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила ракетами и дронами.

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