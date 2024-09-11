В Киевской области силы ПВО сработали по вражеским БпЛА

Местных жителей призвали не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.
Силы противовоздушной обороны сработали на Киевщине против вражеских ударных беспилотников.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — отмечается в сообщении.
КОВА просит не снимать и не фотографировать работу защитников.
Напомним, ранее сообщалось, что враг обстрелял шахту в Донецкой области, а в результате чего пострадал человек.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек.
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