В Киевской области силы ПВО сработали по вражеским БпЛА

Местных жителей призвали не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.

Силы противовоздушной обороны сработали на Киевщине против вражеских ударных беспилотников.

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Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — отмечается в сообщении.

КОВА просит не снимать и не фотографировать работу защитников.

Напомним, ранее сообщалось, что враг обстрелял шахту в Донецкой области, а в результате чего пострадал человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек.

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