В Киевской области силы ПВО сработали по вражеским БпЛА — КОВА

Людей призывают не снимать фото и видео работы ПВО.

На Киевщине в ночь на 24 сентября силы противовоздушной обороны сработали против вражеских ударных беспилотников.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

В сообщении местные жители призывают находиться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской общине в ночь на 24 сентября прозвучала серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики дроном попали в автобус Сумской области.

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