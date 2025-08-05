- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киевской области спасли молодого орлана-белохвоста с тяжелыми травмами: подробности
Молодого орлана-белохвоста из Красной книги нашли обессиленным в пригороде Киева. Ему оказали медицинскую помощь.
В Киевской области спасли краснокнижную птицу — молодого орлана-белохвоста. У него обнаружили черепно-мозговую травму и бактериальную инфекцию.
Об этом сообщили организации Kyiv Animal Rescue Group (Команда спасения животных Киева) и «Усадьба Нюшаник».
В Обуховском районе двое парней во время вечерней пробежки заметили гигантскую птицу. Он был дезориентирован и не мог нормально взлететь.
Ребята связались с «Усадьбой Нюшаник», которая согласилась взять птицу под опеку, и сообщили о ней Команде спасения животных. Экипаж спасателей немедленно отправился по вызову.
Тем временем ребята не спускали глаз с пернатого, пытавшегося перемещаться. После непродолжительной погони птицу удалось упаковать в переноску и госпитализировать.
Специалисты выяснили, что поймали молодого орлана-белохвоста. Это хищная птица с размахом крыльев около двух метров, занесенная в Красную книгу Украины. Хвост у молодых представителей вида еще не такой белый, как у взрослых, но когти и клюв уже достаточно серьезные.
Врачи диагностировали у птицы черепно-мозговую травму, истощение и бактериальную инфекцию.
Он уже больше недели лечится в «Усадьбе Нюшаник» и медленно, но уверенно, идет на поправку.
Напомним, в Украине обитает более тысячи видов пауков, однако широкой общественности известны лишь некоторые из них — в частности, каракурт, тарантул и аргиопа. В то же время в природе страны существуют сотни малоизвестных видов, которые часто остаются без внимания.
Некоторые из них внешне напоминают ядовитых пауков, нередко вводящих людей в заблуждение. Например, пауки из рода Steatoda могут походить на каракуртов, хотя и не представляют такой угрозы.