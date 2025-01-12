В Киевской области сработала противовоздушная оборона — КОВА

В Киевской области в ночь на 12 января были зафиксированы вражеские беспилотники, по ним работают силы противовоздушной обороны.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Кроме того, местные жители призывали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.