В Киевской области сработала противовоздушная оборона — КОВА

Местных жителей призывали оставаться в укрытиях.
В Киевской области в ночь на 12 января были зафиксированы вражеские беспилотники, по ним работают силы противовоздушной обороны.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Кроме того, местные жители призывали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей.
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