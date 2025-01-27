В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

Враг атакует Украину ударными БПЛА.
В Киевской области в ночь на 27 января сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.
Об этом Киевская ОВА сообщает в Телеграмме.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Кроме того, мы ранее информировали, что Харьков снова подвергся атаке БПЛА, удар пришелся на частный дом.
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