В Киевской области судья требовал $4 тысячи за "правильное решение вопроса" (фото)

Во время обысков у служителя Фемиды изъято расфасованные в разные конверты 15 600 долларов США.
Судья Броварского горрайонного суда Киевской области требовал 4 тысячи долларов США взятки за "правильное решение вопроса" во время судебного заседания. Его задержали сотрудники СБУ и НАБУ при получении второго транша неправомерного вознаграждения.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав соответствующие фото.
По данным следствия, представитель одной из сторон по гражданскому делу оплатил "услуги" судьи, пообещавшему принять решение в ее пользу.
Неправомерную выгоду вершитель правосудия получал двумя траншами: сначала 1 тысячу долларов за решение, что обязало другую сторону искать дополнительные доказательства по делу, а еще 3 тысячи – за решение о взыскании долга в пользу истца.
Судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Во время обысков у него изъято расфасованные в разные конверты 15 600 долларов США.
Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Напомним, ранее в Киеве полицейские разоблачили представительницу военно-врачебной комиссии, которая за взятку в две тысячи долларов обещала предоставить соответствующее решение ВЛК во избежание мобилизации.
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