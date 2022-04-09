В Киевской области удалось возобновить электроснабжение почти в 30 населенных пунктах: список

В Киевской области удалось возобновить электроснабжение почти в 30 населенных пунктах: список

В субботу, 9 апреля, энергетики ДТЭК планируют вернуть свет еще 23 населенным пунктам Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Электромонтерам ДТЭК уже удалось возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ДТЭК.

В частности, свет вернули в следующие населенные пункты:

в Бучанском районе полностью возобновили электроснабжение в селе Колонщина, а также частично в поселке Макаров и селах Зуровка, Ясногородка, Маковище, Вышеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музычи.

в Броварском районе частично возобновили электроснабжение в селах: Рудня, Богдановка, Кулажинцы, Светильня, Большая Дымерка, Скибин, Плоске, Коржи, Лукьяновка, Перемога.

Всего за прошедшие сутки свет вернули для 3 192 семей в Киевской области.

Кроме того, энергетики возобновили электроснабжение здания городского совета в городе Ирпень.

В субботу, 9 апреля, энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 23 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Усложняет ремонт затопление территории с сетями компании. Враг разрушил насосную станцию, качавшую воду из реки Ирпень на Днепр, и вода разлилась на значительной территории области. Поэтому восстановление электроснабжения в Козаровичах Вышгородского района займет еще несколько дней.

Напомним, Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра, 10 апреля.

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