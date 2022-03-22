В Киевской области установлен военный РФ, который убил безоружного мужчину и изнасиловал его жену

В Киевской области установлен военный РФ, который убил безоружного мужчину и изнасиловал его жену

Оккупант угрожал женщине насилием и оружием, в том числе и относительно ее малолетнего ребенка, который находился вместе с потерпевшей.

В Киевской области установлен военнослужащий РФ, который убил безоружного мужчину и неоднократно изнасиловал его жену.

При процессуальном руководстве Броварской окружной прокуратуры военнослужащий РФ уведомлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, в марте текущего года военнослужащий РФ в одном из сел Броварского района ворвался в частный дом и застрелил хозяина. В дальнейшем он вместе с другим военнослужащим ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, в то же время угрожая ей насилием и оружием, в том числе и в отношении ее малолетнего ребенка, который находился вместе с потерпевшей", — говорится в сообщении.

В настоящее время мать с ребенком находятся в безопасности.

Подозреваемый объявлен в розыск, в суд подано ходатайство о задержании.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие соучастники подобных преступлений.

Напомним, на линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

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