В Киевской области уже обнаружили более 1,3 тыс. убитых оккупантами мирных людей

В Киевской области с начала полномасштабного вторжения России обнаружили 1352 тела убитых гражданских граждан.

Большинство погибших мирных граждан были убиты оккупантами из стрелкового оружия. То есть людей расстреляли.

Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, правоохранители постоянно работают над установлением россиян, которые убивали украинцев.

По данным Небитова, полиция Киевской области располагает информацией о трех тысячах человек из армии Российской Федерации, которые находились непосредственно на территории Киевщины, а также совершали в регионе страшные преступления.

"Мы будем в комплексе с правоохранительными органами — с СБУ, с Нацполицией и тому подобное, — работать над тем, чтобы собрать как можно больше данных об этих преступлениях, которые находились у нас в Украине", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в Буче Киевской области хоронили неопознанные тела гражданских, погибших во время российской оккупации. Вместо имени на таких могилах – номер. Осталось неидентифицировано около полусотни гражданских.

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