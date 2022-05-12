В Киевской области в рамках "пилота" построят новый дом для семьи погибшего военного

В Киевской области в рамках "пилота" построят новый дом для семьи погибшего военного

В с. Дмитровка Киевской области приступили к строительству нового дома для семьи украинского военного, погибшего в бою с российскими оккупантами возле Изюма на Харьковщине.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, строительство планируют завершить уже через месяц в рамках пилотного проекта по восстановлению разрушенного жилья.

Дом военнослужащего в Дмитровке был уничтожен в результате нападения армии государства-террориста россии.

Тимошенко подчеркнул, что Украина, в отличие от россии, помнит своих погибших героев и заботится об их семьях.

"Отважные люди заслуживают поддержки государства!", - отметил заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что сама же Дмитровка не просто пережила нападение российских захватчиков. Все время оккупации со здания сельского совета не опускали флаг Украины, показывая оккупантам, что им здесь не рады.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что государство возместит потерю дома или квартиры оставшимся без жилья в результате боевых действий.

#Война #РоссийскаяАгрессия #Восстановление