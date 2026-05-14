На Киевщине в результате обстрела сгорел дом семьи нардепа Шахова

Сгоревший дом семьи нардепа Шахова / © скриншот с видео

Во время российской атаки в ночь на 14 мая сгорел дом семьи народного депутата Сергея Шахова, который находится в розыске по делу о недекларировании имущества на 88 млн грн.

Об этом сообщил сам нардеп, опубликовав в соцсети Facebook видео с пожарища.

На опубликованных кадрах видны руины элитного жилья с роскошной спальней и гердеробной комнатой.

В доме пробита крыша, разрушены и обгорели стены, после тушения пожара некоторые комнаты затоплены водой.

«Этой ночью „Шахед“ также целенаправленно попал в дом моих детей. Воспринимаю это как послание! К счастью все живы, и это самое главное!» — написал Шахов в комментарии к опубликованному видео.

В ГУ ГСЧС в Киевской области сообщили журналисту ТСН.ua, что в Козине на Киевщине был пожар в частном доме после ночной атаки.

«Факт пожара был на площади около 250 кв. м», — сообщили там.

По словам спасателей, обошлось без погибших и раненых.

При этом в ГСЧС не уточняют, кто именно является владельцем этого дома.

Напомним, в прошлом году журналисты установили, что народный депутат от группы «Довира» Сергей Шахов уже более двух лет жил в элитных апартаментах в Дубае, которые арендовала его гражданская жена.

