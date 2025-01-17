В Киевской области в результате падения обломков БпЛА ранен ребенок — КОВА

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной.

В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских беспилотников в Киевскую область в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров.

Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали Харьков беспилотниками, в результате чего пострадали.

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