В Киевской области в руках мужчины взорвался пыл от гранаты

В воскресенье, 4 июня, в Киевской области пыл от гранаты взорвался в руках мужчины. Пострадавшего с травмой левой руки госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"46-летний житель села Требухов, Броварского района, взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В случае обнаружения взрывчаток, снарядов, гранат, мин и других опасных предметов граждан призывали вызвать экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области 36-летний мужчина бросил в гостей гранату. На месте инцидента погиб 27-летний парень, многие получили травмы.