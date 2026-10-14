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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киевской области владельца АЗС оштрафуют на огромную сумму: что он сделал

В Киевской области выявили нарушения правил розничной торговли топливом: газовая заправка работала без лицензии. Налоговая напомнила предпринимателям об ответственности за незаконную продажу топлива.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Киевской области владельца АЗС оштрафуют на 360 тысяч гривен

В Киевской области владельца АЗС оштрафуют на 360 тысяч гривен / © Пресслужба ДПС

В Киевской области работники Главного управления ГНС обнаружили газовую автозаправочную станцию, которая работала без необходимых разрешений. Владельцы заправки продавали сжиженный газ без соответствующей лицензии.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС Киева.

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Рейды провели специалисты областного управления ГНС, которые выявляют теневые схемы, останавливают нелегальное обращение топлива и защищают бюджет от потерь. За торговлю вне закона владельцам заправки придется уплатить солидный штраф в размере 360 тысяч гривен.

В ведомстве отмечают, что любая розничная продажа топлива — через колонки на заправке, продажа сжиженного газа в баллонах для быта или даже заправка судов в портах — по закону № 3817-IX строго требует наличия официальной лицензии.

Налоговая служба предостерегает предпринимателей: за торговлю топливом без разрешительных документов предусмотрена жесткая ответственность — штраф в размере 45 минимальных заработных плат.

Штрафы: последние новости

Напомним, систематическое психологическое или экономическое давление на работников во время удаленной работы через корпоративные чаты, почту и онлайн-совещания является мобингом. Законодательство защищает работников независимо от формата работы и формы принадлежности компании.

На расстоянии травля чаще всего проявляется через «цифровой бойкот» (игнорирование сообщений), преднамеренную изоляцию от совещаний и чатов, чрезмерный контроль или сообщения в нерабочее время. Кроме того, к мобингу относятся безосновательное лишение премий, неравная оплата труда, оскорбления и ограничение карьерного роста.

Согласно статье 173-5 КУоАП, первое нарушение влечет штраф для работников от 850 до 1 700 грн или общественные работы.

Повторное нарушение в течение года или совершение действий группой лиц грозит штрафами до 3400 грн для граждан и от 3400 до 6800 грн или 40-60 часов работ для руководителей.

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