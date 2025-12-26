В Киевской области внедорожник влетел в грузовик: погиб ребенок

Авария в Киевской области. / © Полиция Киевской области

Реклама

В Киевской области внедорожник влетел в грузовик. Погиб 8-летний мальчик. Кроме него, в салоне находились еще двое детей. Их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Авария произошла 25 декабря на автодороге Киев-Овруч в направлении поселка Иванков в Вышгородском районе.

Реклама

По данным правоохранителей, 40-летняя водитель Jeep Cherokee на закруглении проезжей части дороги допустила выезд на встречную полосу. Там авто столкнулось с ехавшим навстречу грузовиком.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель ребенка. Досудебное расследование продолжается.

Погиб ребенок: полиция Киевщины расследует обстоятельства трагического ДТП. / © Полиция Киевской области

Погиб ребенок: полиция Киевщины расследует обстоятельства трагического ДТП. / © Полиция Киевской области

Как сообщалось, в Киеве Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение. Смертельная авария произошла на Берестейском проспекте. Водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб.