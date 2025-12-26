ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
463
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области внедорожник влетел в грузовик: погиб ребенок

Продолжается досудебное расследование.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Авария в Киевской области.

Авария в Киевской области. / © Полиция Киевской области

В Киевской области внедорожник влетел в грузовик. Погиб 8-летний мальчик. Кроме него, в салоне находились еще двое детей. Их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Авария произошла 25 декабря на автодороге Киев-Овруч в направлении поселка Иванков в Вышгородском районе.

По данным правоохранителей, 40-летняя водитель Jeep Cherokee на закруглении проезжей части дороги допустила выезд на встречную полосу. Там авто столкнулось с ехавшим навстречу грузовиком.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим гибель ребенка. Досудебное расследование продолжается.

Погиб ребенок: полиция Киевщины расследует обстоятельства трагического ДТП. / © Полиция Киевской области

Погиб ребенок: полиция Киевщины расследует обстоятельства трагического ДТП. / © Полиция Киевской области

Погиб ребенок: полиция Киевщины расследует обстоятельства трагического ДТП. / © Полиция Киевской области

Погиб ребенок: полиция Киевщины расследует обстоятельства трагического ДТП. / © Полиция Киевской области

Как сообщалось, в Киеве Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение. Смертельная авария произошла на Берестейском проспекте. Водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб.

Дата публикации
Количество просмотров
463
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie