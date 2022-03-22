Состав полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь.
В Киевской области возле Макарова оккупанты уничтожили склад фармзавода "Фармак".
Об этом сообщил член наблюдательного совета "Фармака" Петр Чернышев.
"Наш склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен потерь. Мы работаем над полноценным возобновлением производства. Это сложно – ведь на складе было все сырье и первичная упаковка, а над Киевом летают снаряды", — подчеркнул он.
Отметим, российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.
Напомним, 21 марта ВСУ освободили Макаров. Над ним подняли государственный флаг Украины. Поселок был освобожден, а враг отброшен.
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