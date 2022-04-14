В Киевской области возобновили газоснабжение в 54 освобожденных населенных пунктах – ОП

Киевщина получила из резервного фонда бюджета 400 млн гривен на ликвидацию последствий военных действий, в области продолжаются активные работы по восстановлению инфраструктуры.
Об этом сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Киевоблгаз в усиленном режиме работает над газоснабжением: уже возобновлена работа в 54 населенных пунктах», - рассказал он.
Также только за сутки энергетики подключили к электроснабжению 17 371 потребителя.
В селах Микуличи Немешаевской ТГ, Клавдиево-Тарасово и Пороскотень восстановлено водоснабжение.
Только за последние сутки на Киевщине было уничтожено более 500 взрывоопасных предметов.
«Работаем, чтобы все скорее вернулись домой», — отметил Тимошенко.
Напомним, ранее заместитель руководителя ОП сообщал, что восстановление инфраструктуры началось в 7 областях, полностью или частично освобожденных от оккупации.
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