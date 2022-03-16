В Киевской области возобновили образовательный процесс: в каких районах школьники вернулись к учебе

Дети учатся дистанционно.

В Киевской области постепенно возобновляется образовательный процесс. Правда, дети учатся дистанционно.

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Как сообщил экс-глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, в 16 общинах области дети вышли на учебу. Всего 180 школ заработали в Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах. Это позволило почти для 40 тыс. школьников учиться дистанционно.

Кроме того, ученики, которые находятся в других районах, но имеют доступ к Сети, также смогут присоединиться к учебе.

"Ученики, которые проживают или проживали в других территориальных общинах и имеют доступ к Сети, также могут присоединиться к учебе через Всеукраинскую школу онлайн и другие онлайн-платформы, просматривать учебные занятия, которые демонстрируются на всеукраинских телевизионных каналах", — говорится в сообщении .

К слову, не только школьники вернулись к учебе. В Киевской области заработали 19 заведений профессионально-технического образования, три заведения профессионального высшего образования и семь колледжей.

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