В Киевской области возросло количество жертв атаки РФ 6 июля: в больнице скончался раненный

Последствия обстрела Киевщины, Вишневое.

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Число погибших в результате российских ночных обстрелов Киевской области 6 июля возросло до девяти. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, медики до последнего сражались за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.

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«В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения во время вражеского ночного обстрела Киевщины 6 июля. Врачи до последнего сражались за его жизнь, но спасти его не удалось. Таким образом, количество жертв этой российской атаки на Киевщине возросло до девяти», — отметил Калашник.

Глава Киевской ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Россия каждый день уносит жизни мирных людей. За каждую потерянную жизнь, за каждую разрушенную судьбу враг непременно понесет справедливую ответственность. Вечная память всем невинно убитым», — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили массированную атаку на Киев и Киевскую область, в результате которой есть погибшие, раненые, а также значительные разрушения.

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Атака на Киевскую область 6 июля — что известно

В Вишневом в Киевской области ликвидируют последствия массированной атаки 6 июля. Там удар РФ привел к масштабным разрушениям, пожарам и эвакуации мирных жителей.

В результате российской массированной атаки на Киевскую область погибли 9 человек. В Вишневом повреждено более 200 зданий, в том числе более 100 жилых домов. Около 500 жителей были эвакуированы.

В Киеве в результате российской атаки погибли 19 человек, еще около 70 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

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