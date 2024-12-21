В Киевской области вражеский дрон застрял на дереве (фото)

Дрон оказался "пустышкой".
В одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники сняли с дерева остатки вражеского беспилотника-приманки. К счастью, этот БПЛА не имел боевой части и не представлял угрозы жителям.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Помните: не приближайтесь к подозрительным предметам, даже если они кажутся безопасными! Заметили что-нибудь подозрительное? Звоните по номеру 101!", – призвали в ГСЧС.
Раньше вражеский дрон уже "зависал" на дереве, не долетев до земли. Неприятную "находку" зафиксировали жители Киева.
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