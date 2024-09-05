В Киевской области второй раз за ночь силы ПВО сбивают вражеские дроны

В ночь на 5 сентября 2024 года атака "шахедов" продолжается.

Об этом сообщают представители власти.

В воздушном пространстве Украины остаются несколько десятков беспилотников.

Группы вражеских ударных БПЛА двигаются в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Днепропетровщине, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях!

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, оставайтесь в укрытиях!

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падения. Сохраняйте спокойствие", — говорится в сообщении.

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Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Погиб 51 человек и 271 – ранен.

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