В Киевской области ввели экстренные отключения света в четырех районах

Киевщина без света / © Associated Press

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В Киевской области по команде «Укрэнерго» применили экстренные отключения электроэнергии. Ограничения действуют в Белоцерковском, Бучанском, Обуховском и Фастовском районах.



Об этом сообщает ДТЭК.

Энергетики напомнили, что в настоящее время графики отключения не действуют.

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Напомним, энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что зимой 2026-2027 годов в Украине могут усилиться отключение электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. При неблагоприятном развитии событий в некоторых регионах света может не превышать 20 часов в сутки.

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По словам Юрия Корольчука, продолжительность отключений в разных городах и районах уже отличается: где-то электроэнергии нет полутора часов, где-то — четыре, а в отдельных случаях — до семи часов в сутки. Эксперт отмечает, что это происходит еще до начала активного отопительного сезона.

Риск длительных отключений существует не только в Киеве. В сложной ситуации могут оказаться Киевщина, центральные регионы, Харьковщина, Одесщина, а также западные и южные области Украины. Эксперт объясняет, что ситуация в разных районах будет зависеть от состояния подстанций и электросетей, а также возможностей резервного питания.

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