В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе в Киеве подтвердил выделение возбудителю сибирской язвы.

В одном из хозяйств Киевщины из патологического материала от ДРХ (коза) при бактериологических исследованиях выделен возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis).

Об этом Госпродслужба проинформировала 19 октября.

Для уяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области провели эпизоотическое расследование.

Установлено, что в фермерском хозяйстве содержится 337 голов ДРХ (коз). Остальные животные в хозяйстве отсутствуют.

Уже состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и определена угрожающая зона.

Также, как сообщают специалисты, утвержден соответствующий план мер по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Там ввели карантин.

В настоящее время поголовье фермерского хозяйства находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

В последние годы эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов Госпродпотребслужбы.

Сибирская язва – острое опасное инфекционное заболевание

Напоминаем, что сибирская язва – это острое зоонозное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

Симптомов болезни у животного может и не проявляться. Сибирская язва развивается молниеносно.

Как можно заразиться

Отметим, что сибирская язва — это заболевание, общее для животных и людей, в т.ч. Соответственно, человек может заразиться при непосредственном уходе за животным. Человек для другого человека опасности не несет, поскольку является биологическим тупиком.

Однако человек может инфицироваться из-за предметов, загрязненных спорами сибирской язвы. Да, в почве эти споры могут сохраняться до ста лет.

В случае появления признаков заболевания животных сибирской язвой, нужно немедленно обратиться к врачу ветеринарной медицины или к территориальному органу Госпродпотребслужбы вашего региона.

Напомним, в 2021 году в Тернополе у умершего пони из городского зооуголка обнаружили сибирскую язву. Сотрудники зверинца утверждают, что копытный был вакцинирован от этой болезни, и уверяют, что остальные животные, а также персонал — здоровы.