В Киевской области зафиксировано БПЛА: работает ПВО
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны уже работают по целям.
Местные власти призывают жителей немедленно пройти в укрытие и оставаться там до завершения воздушной тревоги. Также отмечается важность соблюдения информационной тишины — нельзя снимать или публиковать работу ПВО и перемещения военных.
В настоящее время детали о возможных последствиях атаки уточняются.
Напомним, что российские войска атаковали Харьков боевым дроном: в Шевченковском районе зафиксировано попадание вблизи учебного заведения, повреждено здание - информации о пострадавших пока нет.