В Киевской области зафиксировано БПЛА: работает ПВО

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны уже работают по целям.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

Местные власти призывают жителей немедленно пройти в укрытие и оставаться там до завершения воздушной тревоги. Также отмечается важность соблюдения информационной тишины — нельзя снимать или публиковать работу ПВО и перемещения военных.

В настоящее время детали о возможных последствиях атаки уточняются.

Напомним, что российские войска атаковали Харьков боевым дроном: в Шевченковском районе зафиксировано попадание вблизи учебного заведения, повреждено здание - информации о пострадавших пока нет.

Следующая публикация

