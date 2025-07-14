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- Украина
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В Киевской области было зафиксировано движение российских БПЛА: работали силы ПВО
Ночью 14 июля 2025 года в Киевской области было зафиксировано движение враждебных БпЛА. Силы ПВО активно работали по защите региона.
В ночь на 14 июля 2025 года в Киевской области было зафиксировано движение российских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.
Об этом в сообщении в соцсетях сообщала Киевская ОВА.
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Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.