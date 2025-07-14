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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киевской области было зафиксировано движение российских БПЛА: работали силы ПВО

Ночью 14 июля 2025 года в Киевской области было зафиксировано движение враждебных БпЛА. Силы ПВО активно работали по защите региона.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 14 июля 2025 года в Киевской области было зафиксировано движение российских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.

Об этом в сообщении в соцсетях сообщала Киевская ОВА.

  • Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

  • Не пренебрегайте правилами безопасности.

  • Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, ранее эксперт по авиации Константин Криволап назвал главные причины уменьшения эффективности средств украинского ПВО.

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