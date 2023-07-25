В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников: работает ПВО

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работает ПВО.

Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в социальных сетях.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

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Верим в Вооруженные силы Украины!

Напомним, что ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.