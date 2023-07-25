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В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников: работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5061
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников: работает ПВО

Вражеские беспилотники снова атакуют Украину / Фото: ТСН.ua

Идет тревожная ночь для Киевской области.

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работает ПВО.

Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в социальных сетях.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Верим в Вооруженные силы Украины!

Напомним, что ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
5061
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