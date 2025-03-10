В Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА: работают силы ПВО — КОВА

Местных жителей призывают не игнорировать уездную тревогу.
В Киевской области в ночь на 10 марта силы противовоздушной обороны сработали по вражеским беспилотникам.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в заявлении КОВА.
Кроме того, в сообщении местных жителей призывают не игнорировать уездную тревогу, а также не снимать работу силы ПВО.
В то же время в Воздушных силах заявили, что в районе столицы Украины был зафиксирован вражеский беспилотник.
Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.
Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.
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