В Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА: работают силы ПВО — КОВА

В Киевской области в ночь на 10 марта силы противовоздушной обороны сработали по вражеским беспилотникам.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в заявлении КОВА.

Кроме того, в сообщении местных жителей призывают не игнорировать уездную тревогу, а также не снимать работу силы ПВО.

В то же время в Воздушных силах заявили, что в районе столицы Украины был зафиксирован вражеский беспилотник.

Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.

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