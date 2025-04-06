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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области зафиксированы вражеские дроны: работает ПВО

Враг продолжает атаковать Украину.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В Киевской области в ночь на 6 апреля 2025 года зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В регионе работают силы ПВО.

  • Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

  • Не пренебрегайте правилами безопасности.

  • Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
36
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