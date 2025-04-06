- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области зафиксированы вражеские дроны: работает ПВО
Враг продолжает атаковать Украину.
В Киевской области в ночь на 6 апреля 2025 года зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.