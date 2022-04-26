В Киевской области заработало 45 ЦНАПов: где и какие услуги уже предоставляют

В Киевской области заработало 45 ЦНАПов: где и какие услуги уже предоставляют

В Киевской области начали возобновлять свою работу Центры предоставления административных услуг: уже заработало 45 учреждений.

Отмечается, что сервисы открылись даже в населённых пунктах, которые находились под оккупацией российской армии. Это Буча, Гостомель, Славутич и Большая Дымерка.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

В 36-ти ЦНАПах услуги оказывают внутриперемещенным лицам. К слову, в пристоличном регионе уже оказали более 36 тыс. услуг по выдаче справок. Кроме того, приняли около 21 тыс. заявлений на получение пособия.

35 ЦНАПов помогают собирать информацию о поврежденной недвижимости из-за полномасштабного вторжения России.

Отмечается, что возобновляется работа по оформлению и выдаче через ЦНАП паспортных документов. Сейчас это сделать можно в 10 сервисах: Березанской, Белоцерковской, Броварской, Вишневой, Украинской, Переяславской городских советах, Коцюбинскому, Чабановскому, Великодымерскому поселковым советам и Гатненскому сельскому совету.

Кроме того, ЦНАПы Броварского городского и Чабановского поселкового советов приступили к оказанию услуг по выдаче водительского удостоверения и оформлению транспортных средств.

Как сообщалось, в Киевской области пригородные и междугородные автобусы начали курсировать на 220 маршрутах. Для этого задействовано около 250 транспортных средств. В ближайшее время сеть планируется расширить.

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