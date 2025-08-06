В Киевской области женщина выбросила собаку с 4-го этажа: полиция начала расследование

В Киевской области женщина выбросила собаку с 4-го этажа (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В поселке Немишаево на Бучанщине женщина выбросила собаку из окна четвертого этажа. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Инцидент произошел 6 августа. Правоохранители установили, что 42-летняя местная жительница подобрала на улице чужую собаку. Когда настоящий владелец животного пришел, чтобы унести любимца, женщина отказалась открывать дверь, а затем выбросила животное из окна.

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К счастью, пес не пострадал. Следователи Бучанского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Расследование продолжается.

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