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В Киевской области женщина выбросила собаку с 4-го этажа: полиция начала расследование
Женщина выбросила собаку из окна четвертого этажа после того, как к ней пришел настоящий владелец питомца. К счастью, животное не пострадало.
В поселке Немишаево на Бучанщине женщина выбросила собаку из окна четвертого этажа. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Инцидент произошел 6 августа. Правоохранители установили, что 42-летняя местная жительница подобрала на улице чужую собаку. Когда настоящий владелец животного пришел, чтобы унести любимца, женщина отказалась открывать дверь, а затем выбросила животное из окна.
К счастью, пес не пострадал. Следователи Бучанского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Расследование продолжается.
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