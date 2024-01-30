В Киевской области женщина вызвала полицию, потому что ее муж заставил заняться с ним сексом

В Киевской области женщина вызвала полицию, поскольку ее мужчина заставил заняться сексом. Правоохранители составили протокол и дело рассмотрел суд.

Об этом говорится в постановлении Ирпенского городского суда в Киевской области.

По данным суда, 22 января правоохранители составили протокол в отношении мужчины, который совершал домашнее насилие, а именно — "принуждал женщину к исполнению супружеской обязанности сексуального характера естественным путем".

В материалах суда указано, что 21 января 2024 года к правоохранительному органу обратилась женщина, которая сообщила, что с мужчиной она совместно не живет с октября 2023 года, однако в тот день он приехал к ней и заставил заняться сексом без ее согласия.

Мужчина все отрицал и настаивал, что "половой акт состоялся с согласия жены".

Материалы суда

Суд закрыл дело в отношении ч.1 ст.173-2 КоАП Украины и направил в прокуратуру материалы, поскольку считает, что действия мужчины могут быть уголовным преступлением.

Напомним, в Ивано-Франковске осудили женщину из-за ее секс-видео.

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