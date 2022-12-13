В Киевской области жительницу уничтоженного оккупантами жилья поселили в дом, владелец которого перебрался в Россию

После деоккупации села Рудницкое Киевской области оказалось: десятки домов повреждены. Менять окна и ремонтировать крыши взялись благотворительные организации – как украинские, так и иностранные.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

За работами следят хозяева. Многие сделали своими силами. А что снаружи помощь пришла вместе со снегом, то, как говорится, дарованному коню в зубы не заглядывают.

Село русские войска оккупировали в марте. Стояли почти месяц. Когда захватчиков выгнали из Киевщины, то в селе насчитали более шести десятков поврежденных домов, а семь вообще разрушенных.

Свою историю оккупации корреспондентам рассказала Софья Ивановна. Она стоит в чужой одежде и на чужом крыльце. В этот дом ее поселили временно. Хозяин очень далекий родственник и живет в России.

"У него даже разрешение просили, чтобы упустил пожить. Он упустил ее. Просили, чтобы оформить субсидии. Чтобы выслал документы. он – нет", – говорят односельчане.

Старости, как остальным крестьянам интересно, тот ли житель России решится приехать в деревню. После русских кафиров Рудницкое осталось не только без жилья, но и без школы.

Теперь дома будут восстанавливать. Но речь идет только о ремонте. О полном восстановлении – нет. Софии Ивановне никто ничего не обещает. А у нее одно желание дожить век в своем доме.

"Чтобы меня не выносили из чужого дома, а вынесли из своего", — говорит женщина.

Добавим, что 13 декабря, россияне обстреляли село в Запорожье, повлекшие разрушение в населенном пункте.

Оккупанты разрушили дома и памятник на могиле неизвестных солдат.

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