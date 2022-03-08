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В Киевской ОГА назвали наиболее опасные направления в области

В Киевской ОГА назвали наиболее опасные направления в области

Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины.

Киевская область сейчас наиболее наполнена российскими оккупантами. Они обстреливают гражданское население и не дают проехать гумконвоям.

Как сообщает Киевская ОГА, наиболее опасными направлениями в настоящее время являются:



▪️Житомирская трасса

▪️Буча — Ирпень — Гостомель

▪️Макаров

▪Северо Вышгородского района.

"Продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.

Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.

Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины.

Гуманитарная помощь будет направлена во все 7 районов Киевщины", — говорится в сообщении Киевской ОГА.

В Киеве всех добровольцев призывают присоединиться к защите столицы, а также обеспечению безопасности эвакуационных автобусов.

Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус и ряд сел в Киевской области. По этим фактам уже приступили к расследованию.