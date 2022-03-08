В Киевской ОГА назвали наиболее опасные направления в области

Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины.
Киевская область сейчас наиболее наполнена российскими оккупантами. Они обстреливают гражданское население и не дают проехать гумконвоям.
Как сообщает Киевская ОГА, наиболее опасными направлениями в настоящее время являются:
▪️Житомирская трасса
▪️Буча — Ирпень — Гостомель
▪️Макаров
▪Северо Вышгородского района.
"Продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района.
Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.
Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.
Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самые горячие точки, как только будет объявлен полный режим тишины.
Гуманитарная помощь будет направлена во все 7 районов Киевщины", — говорится в сообщении Киевской ОГА.
В Киеве всех добровольцев призывают присоединиться к защите столицы, а также обеспечению безопасности эвакуационных автобусов.
Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус и ряд сел в Киевской области. По этим фактам уже приступили к расследованию.