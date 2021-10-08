В Киевской прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова по результатам вскрытия

В Киевской прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова по результатам вскрытия

Проводятся еще и другие судебно-медицинские исследования.

Согласно результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В то же время отмечается, что следствие на сейчас ждет результаты других судебно-медицинских исследований.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

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