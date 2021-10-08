В Киевской прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова по результатам вскрытия

Проводятся еще и другие судебно-медицинские исследования.
Согласно результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В то же время отмечается, что следствие на сейчас ждет результаты других судебно-медицинских исследований.
Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.
Читайте также:
- Стало плохо в такси: в полиции рассказали детали смерти нардепа Антона Полякова
- Документы и деньги были с ним: Венедиктова прокомментировала смерть нардепа Полякова и пообещала быстро найти истину
- Когда его достали из авто, не было пульса и не дышал: в патрульной рассказали о смерти нардепа Полякова