В Киевстаре и Водафоне рассказали, почему исчезла и есть ли мобильная связь в Херсонской области

В Киевстаре и Водафоне рассказали, почему исчезла и есть ли мобильная связь в Херсонской области

В Херсоне повредили волоконно-оптическую сеть компании Киевстар.

В Сети распространяется информация, что кафиры отключили Херсон от мобильной связи.

У компании Киевстар эта информация. подтверждают.

"Сейчас мобильная связь в городе Херсон и части населенных пунктов области не работает из-за многочисленных разрывов волоконно-оптической сети. Восстановление разрушенных участков сети начнется сразу, как у наших специалистов будет доступ к местам повреждения. Киевстар будет прилагать все усилия для того, чтобы эта ситуация была как можно быстрее решена", — сообщили в Киевстаре.

В водофоне говорят, что их связь работает.

"В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета. Эта информация не соответствует действительности. Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам. Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления. Обращаем внимание, что могут быть перебои с связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим Вас совершать телефонные звонки и обмен сообщениями в случае необходимости. Если Вы не можете дозвониться, совершите обмен SMS-сообщениями", — сообщили в Водафоне.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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