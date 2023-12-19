В "Киевстаре" рассказали о возобновлении после атаки: какие услуги доступны и над чем еще работают

Абонентов попросили дождаться полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг, чтобы получить компенсацию.

"Киевстар" продолжает возобновлять работу сети после кибератаки. Так, 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории – в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы.

Об этом рассказала спикер "Киевстара" Ирина Леличенко в комментарии ТСН.ua.

Подробности

Как сообщили в компании, сейчас:

восстановлен скоростной мобильный интернет в метрополитене Киева и Харькова;

начала работу информационная система "Мой Киевстар", где абоненты могут посмотреть остатки на счетах.

телеком сеть "Киевстара" практически вошла в период стабилизации.

"Клиентам доступны все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга и другие. Магазины "Киевстара" возобновили предоставление клиентам большинства сервисов", – отметила представительница компании.

В настоящее время компания продолжает улучшать работу услуги "Домашний Интернет" в Киеве и ряде других городов. Также в ближайшее время планируется:

постепенно снять ограничения в скорости мобильного интернета

запустить скоростной мобильный интернет в роуминге для украинских абонентов в Германии, Чехии, Польше и других странах;

"Для стабилизации работы услуг компания привлекла весь свой технический персонал, а также международных партнеров из Швеции, Ирландии, США, Китая, Финляндии и других стран", — говорит Леличенко.

Абонентам напомнили, что в случае, если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо перезагрузить телефон или включить и выключить "авиарежим". Также помогает выбор сети Киевстар в настройках телефона.

Компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет произведено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.

"Просим ожидать официальной информации. Спасибо за понимание и поддержку", — подытожила представительница "Киевстара".

Ранее стало известно, что "Киевстар" восстановил доступ к услугам SMS, в частности – в международном роуминге.

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