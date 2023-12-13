В "Киевстаре" рассказали о возобновлении услуг после кибератаки

Абоненты находились без связи более суток.

"Киевстар" прилагает максимум усилий по восстановлению сети после крупнейшей кибератаки в истории глобального телекома. Восстановление сети происходит постепенно и очень осторожно, потому что все еще возможны сложно

Об этом сказал гендиректор компании "Киевстар" Александр Комаров в своем обращении, пишет ТСН.ua.

Комаров рассказал о возобновлении услуг после атаки на "Киевстар"

Какие услуги возобновили

По состоянию на 19.00 пользователям начали предоставлять услуги голосовой связи. В дальнейшем специалисты работают над возвратом опции смс и передачей данных. Эти услуги могут возобновить уже в эту ночь.

"Благодарю вас за вашу поддержку и за ваше понимание", — акцентировал Комаров.

Напомним, вечером, 13 декабря, "Киевстар" начал постепенно восстанавливать мобильную связь по всей Украине.

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