В кинотеатрах выйдет украино-итальянская комедия "Коза Ностра. Мама едет", которую дооснимали в Киеве во время войны

FILM.UA представляет официальный трейлер украино-итальянской семейной комедии с украинкой в главной роли Ирмой Витовской. Влада Коза покажет жизнь итальянской мафии изнутри. Фильм "Коза Ностра. Мама уезжает" покажут в кино с 1 декабря 2022 года.

Автор идеи фильма и режиссер монтажа трейлера Анастасия Лодкина рассказала, что доснимать фильм в Киеве пришлось во время полномасштабной войны.

"Во время производства фильма Ирма Витовская пережила приключения не меньше, чем ее героиня Влада Коза. Например, она ехала сниматься в Италию на месяц, но из-за пандемии застряла там на целых три. За это время режиссер Джованни Дота и итальянские актеры, с которыми Ирма не только работала, но и отсиживала карантин в гостинице – стали настоящей украино-итальянской семьей.А доснимали фильм в Киеве во время великой войны.Мы преодолели большой путь за 5 лет производства фильма.И каждого, кто придет в кинотеатр, чтобы получить удовольствие и поддержать наш фильм, мы будем считать родными. Потому что зритель украинского кино – это наша семья!", — рассказала Лодкина.

Официальный трейлер фильма смотрит по этой ссылке.

"Коза Ностра. Мама едет" — это именно тот глоток свежего воздуха, который так необходим нам всем сейчас. Мы убеждены, что благодаря выходу этого теплого и атмосферного фильма украинцы в который раз вспомнят о непобедимости украинской нации. Еще бы, разве любая другая женщина отважилась бы на такое сомнительное приключение? В этом наша сила и ключ к победе", — руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Distribution Надежда Коротушка.

Главная героиня семейной комедии Влада Коза, которую блестяще сыграла Ирма Витовская, погрузится с головой в конфликты сицилийских мафиози и благодаря своей изобретательности справится со всеми проблемами: разложит по полочкам не только постиранные вещи, но и забытые образы, найдет подход к каждому., а еще накормит вкусным украинским борщом. И все это будет происходить под зажигательную музыку "ДахаБраха", которая так подходит темпераменту героини.

О чем кинолента

Главная героиня фильма Влада Коза продает свой дом в Карпатах и летит в солнечную Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал… После ссоры с дочерью Власть случайно оказывается на вилле некогда могущественного итальянского мафиози дона Фредо, ныне вдовца, переживающего глубокие кризисы – личного, семейного и финансового. Власть устраивается уборщицей, но становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное, негуманной мафии.

Генеральный медиапартнер проекта в Украине телеканал 1+1. Информационные партнеры фильма: онлайн-журнал "Украинки" и женский журнал Marie Claire. Следите за новостями проекта в социальных сетях FILM.UA Distribution: Facebook и Instagram.

Фильм создан FILM UA Production (Украина), Pepito Produzioni и Rai Cinema (Италия) при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Киномания.