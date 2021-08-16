В Кирилловке из-за дождей и нашествие медуз закрываются турбазы (видео)

Местные жители и туристы жалуются на отсутствие развитой инфраструктуры на курорте.

Кирилловка страдает от наводнений. Отдыхающие говорят, что курорт тонет уже даже после незначительного дождя.

Об этом пишет "Риа Мелитополь".

По информации издания, после дождя затапливает Федотову косу. Главная улица курорта превращается в болото, по которому невозможно нормально ни пройти, ни проехать.

Местные жители, а также туристы, жалуются на отсутствие действий со стороны власти, которая не принимает никаких мер по улучшению инфраструктуры на косе.

В результате чего часть турбаз уже в середине месяца вывешивает объявление о свободных местах. А некоторые пансионаты уже и вовсе закрываются.

В одном из видеороликов, опубликованных в сети, пользователь говорит, что люди арендуют коттеджи на 10 дней, однако остаются в них не более чем на три — все из-за наводнений и нашествия медуз.

Напомним, что в Кирилловке после наводнения, которые принесли сильные ливни, туристы устроили необычный "турнир": автомобилисты соревновались в преодолении лужи.

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