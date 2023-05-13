В Кирилловке коллаборантка "залюбила" до смерти российского оккупанта

В поселке городского типа Кирилловка в Мелитопольском районе Запорожской области коллаборанта завела себе любовника среди представителей армии захватчиков. Третьи она "залюбила" до смерти офицера-осетина.

Сообщается, что оккупант погиб в постели местной коллаборантки Снежана Марченко, информирует " РИА-Мелитополь ".

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Сообщается, ранее Марченко занимала должность заместителя "гауляйтерки" Кирилловской общины Екатерины Уманец, но потеряла ее, когда Уманец был уволен.

"Нашла себе в любовнице офицера-осетина из добровольческого батальона "Алания". И вот уже неделю, как вся Кирилловка "гудит", обсуждая чрезвычайные способности любви коллаборантки",

– пишет издание.

Однако позже один из российских агрессоров умер прямо в постели коллаборантки. По данным издания у оккупанта стало сердце прямо во время "утих".

Местные жители рассказывают, что подобным путем пошла и бывшая начальница Марченко Уманец, она еще в прошлом году устраивала для российских офицеров гулянье на элитных базах отдыха Кирилловцы. А проще – бордель для "приблатненных", – отмечали журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что неподалеку от временно оккупированной Кирилловки Запорожской области в море упал вертолет с оккупантами.

Кроме того, мы ранее информировали, что главу Полтавского районного суда подозревают в государственной измене. Она сотрудничала с российскими спецслужбами на временно оккупированной территории Бердянского района.

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