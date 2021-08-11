В Кирилловке море "вернуло" курортникам тысячи выброшенных на пляже окурков: видео

Когда начнут убирать пляж — неизвестно.

В курортной Кирилловке отдыхающие заметили на пляжах сотни окурков, которые бросали в воду раньше. Теперь пляж грязный.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Пользователи сразу начали возмущаться:

Природа умнее человека. Пытается исправить его ошибки

А люди говорят — почему такие катаклизмы происходят, потому что природа мстит за все

Так природа избавится и от людей

Между тем люди жалуются на огромное количество трупов медуз на пляжах, из-за чего в воду невозможно зайти. Также туристы страдают от блох и комаров. Некоторые туристы также рассказывали, что от трупов морских существ на пляжах стоит сильный запах.

Напомним, на популярном курорте в Геническе (Херсонская область) медуз с берега бросают обратно в море. Туристы возмущаются, что вместе с медузами в воду попадают горы мусора — бутылки, пластиковые пакеты.

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