В Кирилловке оккупанты выбрали "главой" сепаратистку, а в Бердянске "крутят" пропаганду: ситуация в Запорожье

Захватчики увеличили количество обстрелов в Запорожской области и пытаются установить свой порядок на временно захваченных территориях.

Оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской общины известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец, а Бердянск подключили к трем российским радиостанциям, на которых ежечасно звучит российская пропаганда.

О ситуации в Запорожье сообщила областная военная администрация.

Российские войска увеличили количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку, и осуществляют инженерное оборудование позиций. Также оккупанты усиливают группировку путем перебрасывания резервных подразделений.

26 мая в первой половине дня захватчики обстреляли жилой сектор Камышевахи, есть поврежденные дома. Одновременно оккупанты обстреляли село Новояковловку. Там пострадали двое жителей и также повреждены жилые дома.



Так, в Орехове из-за артобстрела горел жилой дом с летней кухней, гаражом и автомобилем Citroen.

Также в Орехове произошло возгорание еще одного жилого дома на площади 120 кв.м., крыша гаража, рядом пристроена котельная и легковой автомобиль Mercedes-Benz.

Кроме того, пожарные тушили жилой дом на площади 100 кв. и хозяйственное здание на площади 30 кв. и складские помещения на площади 600 кв. В результате последнего пожара поврежден грузовой самосвал, уничтожено примерно 400 т. семенного гороха и 2 тракторных прицепа.



Город Орехов продолжает удерживать оборону. Несмотря на регулярные обстрелы, коммунальщики ремонтируют повреждения, волонтеры привозят в город еду и лекарства, а местные латают изуродованные дома и ухаживают за хозяйством. С начала войны в городе было повреждено более 200 домов, а 20 человек погибли из-за российских обстрелов.

В Гуляйполе в результате артобстрела горела хозяйственная постройка.

Группа разминирования в поле за селом Степное изъяла остатки трех реактивных снарядов "Град" современного производства.



Крымские инженеры подключили Бердянск к трем российским радиостанциям. Кроме того, в эфире радио "Крым" каждый час рассказывают новости оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, которые пропагандисты называют "освобожденными".

В связи с захватом отделений "Ощадбанка" в Бердянске начали распространяться слухи, что другие украинские банки будут работать в городе только до 1 июня. Однако руководство финучреждений заверило, что отделения будут продолжать свою работу, пока будет такая возможность.



Оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской общины известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец. В 2017 году против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену. С 2014 года она скрывалась в Москве, недавно вернулась в Мелитополь.



За прошедшие сутки за нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 10 человек, из них 7 мужчин и 3 женщины. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки передано 3 мужчин, которым вручены повестки.

"На своих пропагандистских ресурсах захватчики обещают разработать систему субсидий для фермеров, создать новую систему налогов, поставку продукции и сырья, а также сообщают, что Запорожская и Херсонская области перейдут на российские автомобильные номера", — подытожили в ОВА.

Читайте также: