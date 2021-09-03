В Кирилловке пограничники нашли на пляже тайник с гранатами, патронами и тротилом (фото)

В Кирилловке пограничники нашли на пляже тайник с гранатами, патронами и тротилом (фото)

Опасные для жизни людей предметы отправили на экспертизу.

В курортной Кирилловке правоохранители обнаружили целый склад взрывчатки и боеприпасов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как выяснилось, опасные для жизни людей предметы пограничники нашли на береговой линии недалеко от одной из баз отдыха. В тайнике лежали 83 патрона калибра 5,45 мм, 48 патронов калибра 9 мм, три гранаты Ф-1, шесть электродетонаторов, 0,6 килограмм тротила и две зажигательные трубки.

"На место обнаружения тайника вызвали сотрудников ГСЧС и Национальной полиции, а также до их прибытия обеспечили охрану опасной находки. Продолжаются проверочные мероприятия", — отметили в пресс-службе ГПС.

Государственная пограничная служба Украины

Напомним, что в Калуше Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты погиб человек. Инцидент произошел в квартире пятиэтажки.

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