В Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег (видео)

В Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег (видео)

Арендаторы пляжей говорят, что проблема с медузами решится сама.

В Кирилловке (Запорожская область) арендаторы некоторых пляжей просят туристов не извлекать медуз на берег.

Об этом пишет "Риа-Мелитополь".

В частности, речь идет о косе Пересыпь. Арендаторы пляжей заявляют, что течение отнесет медуз назад, и море таким способом очистится.

Кроме того, соответствующий метод может быть эффективным — во время шторма медуз уносит в море.

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На большинстве баз отдыха устанавливают сетки вокруг пляжа, однако конструкция теряет смысл, как только начинается шторм. Сетку просто выбрасывает на берег.

Напомним, в этом году туристы массово жалуются на отдых в Украине. Курортный сезон срывали нашествия медуз, некачественный сервис, комары, змеи, а на пляжах — мусор.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Туристы могут безопасно плавать только на надувных матрасах.

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