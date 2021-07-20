В Кирилловке у ребенка спина стала красной после укуса медузы: правила безопасности на море

В Кирилловке у ребенка спина стала красной после укуса медузы: правила безопасности на море

Несмотря на нашествие медуз, девочка играла в воде.

На побережье Азовского моря последнюю неделю — нашествие медуз. Преимущественно это корнероты, они не являются смертельно опасными для людей, но при контакте с ними у многих возникает серьезная аллергическая реакция.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Семья из Мелитополя с ребенком приехала на отдых в Кирилловку. Несмотря на нашествие медуз, девочка играла в море. Это привело к серьезной аллергической реакции: на коже девочки появились красные пятна, которые распространились почти на все тело.

Родители рассказали, что несмотря на использование различных методов нейтрализации аллергии, помочь ребенку удалось не сразу.

Фото: MV.org.ua

По словам врачей, больше всего от ожогов медуз страдают аллергики и дети, пишет "О, Море".

"В общем, тяжелых ожогов я не видела в принципе. Даже в быту, когда мы сами отдыхали на море в прошлом году, была ситуация, когда друзей ужалила медуза. У них была местная реакция, но не настолько сложная, чтобы ей уделять особое внимание", — пояснила семейный врач в Геническе Светлана Куликова.

В свою очередь медицинский директор одесского Центра неотложной медицинской помощи Алексей Кощук рассказал, что делать, если донимают травмы от ожогов медуз.

"Я занимаюсь дайвингом, поэтому знаю, что это такое. Самое неприятное, когда попадаешь в весь этот "молочный сок" из медуз, можешь серьезно травмироваться. Я получал несколько ожогов, но они быстро проходили", — говорит врач.

По словам медика, обычно страдают аллергики. Поэтому этим людям надо быть осторожнее.

"Когда обжигает медуза, на теле человека остаются жгучие нити медуз. Их ни в коем случае нельзя промывать пресной водой, так как вы создадите агрессивную среду для них, в которой нити будут выбрасывать остатки яда", — пояснил он.

Если вас ужалила медуза, необходимо:

удалить частицы жгучих нитей медузы;

промыть ожог морской или соленой водой;

обработать место поражения раствором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды), соком лимона, 5% раствором уксуса или гелем с гидрокортизоном;

аллергикам следует принять антигистаминный препарат;

если боль сильная — принять обезболивающее;

снять боль поможет холодный компресс;

пить много воды, а также воздержаться от употребления алкоголя.

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