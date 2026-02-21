В Кировоградской области автопоезд влетел в пассажирский автобус: есть погибшие (фото)

Авария с автобусом. / © Национальная полиция Кировоградской области

В субботу, 21 февраля, в Кировоградской области произошла смертельная авария. Автопоезд выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. Есть погибшие.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиция Кировоградской области.

Смертельное ДТП произошло на 34 км автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев».

Установлено, что водитель автопоезда Volvo FN в составе полуприцепа двигался в направлении города Кропивницкий. На прямом участке дороги допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автобусом Setra S 431D.

«После столкновения произошло возгорание автопоезда, в результате чего транспортное средство полностью уничтожено огнем», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате столкновения водитель автопоезда и водитель автобуса погибли на месте происшествия. Находившийся в салоне второй водитель автобуса получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Следователи начали уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек».

Смертельное ДТП в Кировоградской области: столкнулись автопоезд и автобус. / © Национальная полиция Кировоградской области

