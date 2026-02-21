- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кировоградской области автопоезд влетел в пассажирский автобус: есть погибшие (фото)
По факту дорожно-транспортного происшествия с летальными последствиями следователи начали уголовное производство.
В субботу, 21 февраля, в Кировоградской области произошла смертельная авария. Автопоезд выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом. Есть погибшие.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиция Кировоградской области.
Смертельное ДТП произошло на 34 км автодороги Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев».
Установлено, что водитель автопоезда Volvo FN в составе полуприцепа двигался в направлении города Кропивницкий. На прямом участке дороги допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автобусом Setra S 431D.
«После столкновения произошло возгорание автопоезда, в результате чего транспортное средство полностью уничтожено огнем», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в результате столкновения водитель автопоезда и водитель автобуса погибли на месте происшествия. Находившийся в салоне второй водитель автобуса получил телесные повреждения, его госпитализировали.
Следователи начали уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек».
Как сообщалось, в Киеве на Окружной дороге маршрутка столкнулась с фурой. 59-летний водитель грузовика Volvo не сдержал безопасной скорости и врезался в двигавшуюся попутным направлением маршрутку «Богдан». В результате ДТП четверо пассажиров получили травмы.