В Кировоградской области дети провалились под лед: тело одного мальчика еще разыскивают

Спасатели достали тело одного из мальчиков, а второго еще разыскивают.
В Кировоградской области утонули двое детей. Тело одного из мальчиков достали.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"В Службу спасения "101" поступило сообщение от жительницы Александровки о том, что на льду реки Ингулец гуляет двое детей. После этого, по словам женщины, дети исчезли", — говорится в сообщении спасателей.
Во время поисковых работ водолазами было обнаружено тело мальчика 2015 года рождения. Поиски второго ребенка еще продолжаются.
Напомним, в Баштанке Николаевской области на ставке погиб мужчина. Тело достали из промерзшей проруби и вытащили на берег.
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